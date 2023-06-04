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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يبدأ مشوار الثأر أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي ضد الوداد
الأهلي ضد الوداد

يستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي، اليوم الأحد، الساعة التاسعة مساء، باستاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتقابل الأهلي والوداد للمرة الثالثة في نهائي بطولة القارة السمراء، حيث تفوق الوداد على الأهلي في نسختي 2017 و2022.

وستكون مباراة اليوم أمام الوداد المغربي، ثأرية بالنسبة للأهلي بعد خسارة النسخة الماضية من اللقب القاري في الدار البيضاء

في المقابل يتطلع الوداد لتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة، بالبحث عن هز شباك الأهلي من أجل تسهيل مهمته في مواجهة الإياب في الدار البيضاء.

وتلقى الوداد ضربة قوية بإصابة عبدالله حيمود، بالتهاب شديد في الزائدة الدودية وتم نقله للمستشفى، وخضع لعملية جراحية، ليتأكد غيابه عن لقاء الأهلي.

وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأخضر بالكامل.

في المقابل، يرتدي الوداد الزي المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والجورب الأبيض، ويرتدي حارس الفريق زيا من اللون السماوي بالكامل.

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