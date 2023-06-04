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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 قنوات تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الوداد المغربي، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، بينما تأهل فريق الوداد على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، في إحدى مفاجآت البطولة.

موعد مباراة الأهلي والوداد 

ويواجه الأهلي نظيره الوداد، مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.


القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد


وتنقل 4 قنوات مواجهة الأهلي والوداد، حسبما أعلن الكاف، والتي تتمثل في قنوات "بي إن سبورتس " و"كنال بلوس" الفرنسية، و"سيبير سبور" الجنوب إفريقية، و"ستار تايمز" الصينية.

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