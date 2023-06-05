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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قيادات سيناء تشارك في الملتقى التدريبى لتعزيز قدرات أعضاء حزب مستقبل وطن

ختام الملتقى التدريبى
ختام الملتقى التدريبى لحزب مستقبل وطن

شارك أعضاء حزب مستقبل وطن  بشمال سيناء   في  فعاليات الملتقى التدريبى الثاني لتعزيز قدرات قيادات وكوادر حزب مستقبل وطن، على مستوى المراكز والأقسام.، وتضمن الملتقى، والذي شارك في يومه الختامي،  أمناء الحزب، وأمناء التنظيم، بالمحافظات الحدودية"شمال سيناء،البحر الأحمر، جنوب سيناء،  مطروح، الوادي الجديد، الأقصر"،

حبق تضمن الملتقى  شرحا حول مبادئ وتوجهات ونشأة الحزب , وأيضًا التعريف بالمبادئ الأساسية، والتوجهات السياسية والاقتصادية للحزب، فضلًا عن شرح موقف الحزب في الحوار الوطني.

 

حيث  ناقش الملتقى الدور المتوقع أن يقوم به التنظيم الحزبي في الانتخابات القادمة، وعرض بعض الخبرات الانتخابية التي شارك فيها قيادات الحزب، فضلًا عن مناقشة التحديات التنظيمية، على مستوى الأقسام والمراكز.

كما تمت مناقشة، الهيكل الإداري والتنظيمي للمحليات في مصر، والتعريف بموقف الحزب من القوانين المتعلقة بالمحليات.

 

النظام العالمي:

 

 

ناقشت اللقاءات أهم التطورات التي يشهدها النظام العالمي، وأهم القضايا الإقليمية وموقف مصر من هذه القضايا، فضلًا عن استعراض الانجازات الاقتصادية التي تحققت في الجمهورية الجديدة، والتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر. 

وقام المشاركون بعد الاستماع لكلمات المتحدثين من قيادات الحزب، بطرح بعض الأفكار والمقترحات لإثراء العمل الحزبي في الفترة القادمة. 

وفي ختام فاعليات الملتقى، تسلم المشاركون، من قيادات وكوادر الأقسام والمراكز بالمحافظات شهادات التكريم.
 

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