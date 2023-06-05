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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات

الصلاة
الصلاة

يبحث الكثير يوميا عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

الصلاة 

 

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ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 5 يونيو 2023 ، 16  ذي القعدة  1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم 

 

المدينةفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القـاهـرة4:9 ص5:53 ص12:53 م4:29 م7:54 م9:26 م
الأسكندرية4:9 ص5:56 ص12:59 م4:37 م8:2 م9:36 م
طنطــا4:7 ص5:53 ص12:55 م4:32 م7:56 م9:30 م
المنصورة4:4 ص5:51 ص12:53 م4:31 م7:55 م9:30 م
الزقـازيق4:6 ص5:51 ص12:53 م4:30 م7:54 م9:27 م
أسيــوط4:21 ص6:0 ص12:54 م4:23 م7:47 م9:16 م
سـوهاج4:21 ص6:0 ص12:52 م4:19 م7:44 م9:11 م
بنى سويف4:13 ص5:56 ص12:54 م4:28 م7:52 م9:23 م
المنـيـا4:19 ص6:0 ص12:55 م4:27 م7:51 م9:21 م
قـــنا4:18 ص5:56 ص12:48 م4:14 م7:39 م9:6 م
أســوان4:25 ص6:0 ص12:47 م4:7 م7:34 م8:58 م
مطـروح4:19 ص6:6 ص1:10 م4:49 م8:13 م9:48 م
الغردقـة4:10 ص5:50 ص12:43 م4:12 م7:37 م9:5 م
الخارجـة4:31 ص6:8 ص12:57 م4:22 م7:47 م9:13 م
الإسماعيلية4:3 ص5:48 ص12:50 م4:27 م7:51 م9:24 م
دمياط4:1 ص5:48 ص12:51 م4:30 م7:54 م9:29 م
السـلوم4:27 ص6:14 ص1:18 م4:57 م8:22 م9:56 م
نويـبع3:59 ص5:42 ص12:40 م4:13 م7:38 م9:9 م
حلايــب4:16 ص5:49 ص12:32 م3:48 م7:15 م8:38 م
شرم الشيخ4:6 ص5:46 ص12:41 م4:12 م7:37 م9:6 م
الفـيــوم4:14 ص5:57 ص12:55 م4:29 م7:54 م9:25 م
6أكتـوبر4:11 ص5:55 ص12:55 م4:30 م7:54 م9:26 م
كفر الشيخ4:6 ص5:52 ص12:55 م4:33 م7:57 م9:31 م
الحامول4:4 ص5:51 ص12:54 م4:33 م7:56 م9:31 م
بلطيم4:4 ص5:51 ص12:54 م4:33 م7:57 م9:31 م
طابا3:57 ص5:40 ص12:39 م4:13 م7:38 م9:9 م
راس سدر4:6 ص5:49 ص12:48 م4:23 م7:46 م9:18 م
الطـــور4:7 ص5:48 ص12:44 م4:15 م7:40 م9:10 م
دهب4:3 ص5:44 ص12:40 م4:12 م7:37 م9:6 م
ابوزنيمة4:6 ص5:49 ص12:46 م4:20 م7:43 م9:14 م
راس غارب4:9 ص5:50 ص12:46 م4:18 م7:42 م9:12 م
القصير4:13 ص5:50 ص12:41 م4:7 م7:32 م8:59 م
برنيس4:16 ص5:50 ص12:36 م3:56 م7:22 م8:46 م
سفاجة4:12 ص5:50 ص12:43 م4:10 م7:35 م9:2 م
مرسى علم4:14 ص5:50 ص12:39 م4:2 م7:28 م8:53 م
شلاتين4:17 ص5:51 ص12:36 م3:54 م7:21 م8:45 م
سيدى برانى4:23 ص6:11 ص1:15 م4:55 م8:18 م9:54 م
الضبعة4:16 ص6:3 ص1:4 م4:43 م8:7 م9:40 م
العلمين4:15 ص6:1 ص1:2 م4:40 م8:4 م9:38 م
واحة سيوة4:36 ص6:18 ص1:16 م4:50 م8:14 م9:45 م
موط (الداخلة )4:36 ص6:13 ص1:3 م4:27 م7:52 م9:18 م
الفرافرة4:34 ص6:13 ص1:6 م4:35 م7:59 م9:27 م
البويطى4:25 ص6:7 ص1:2 م4:34 م7:58 م9:28 م
باريس4:32 ص6:8 ص12:56 م4:18 م7:44 م9:9 م
المحلة الكبرى4:5 ص5:52 ص12:54 م4:32 م7:56 م9:30 م
الحمام4:13 ص5:57 ص12:55 م4:29 م7:54 م9:25 م
نجع حمادى4:21 ص5:59 ص12:49 م4:15 م7:40 م9:7 م
بورسعيـد3:59 ص5:46 ص12:49 م4:28 م7:52 م9:27 م
السـويس4:4 ص5:49 ص12:48 م4:24 م7:48 م9:21 م
العريـش3:54 ص5:41 ص12:43 م4:22 م7:46 م9:20 م
الطـــور4:7 ص5:48 ص12:44 م4:15 م7:40 م9:10 م
دمنـهـور4:8 ص5:54 ص12:57 م4:35 م7:59 م9:33 م
ادفو4:22 ص5:58 ص12:47 م4:10 م7:36 م9:2 م
اسنا4:22 ص5:59 ص12:48 م4:12 م7:38 م9:4 م
الأقصر4:20 ص5:58 ص12:48 م4:13 م7:38 م9:5 م
القاهرة الجديدة4:8 ص5:53 ص12:53 م4:29 م7:53 م9:25 م
توشكى4:35 ص6:9 ص12:53 م4:9 م7:37 م9:0 م
الدلنجات4:8 ص5:55 ص12:56 م4:34 م7:58 م9:32 م
كاترين4:7 ص5:48 ص12:44 م4:15 م7:39 م9:9 م
السادات4:10 ص5:56 ص12:56 م4:33 م7:58 م9:31 م
مدينة 15 مايو4:9 ص5:53 ص12:53 م4:28 م7:53 م9:25 م
الصالحية الجديدة4:5 ص5:50 ص12:52 م4:29 م7:53 م9:26 م
العاشر من رمضان4:5 ص5:50 ص12:51 م4:28 م7:52 م9:25 م
العاصمة الادارية الجديدة4:8 ص5:52 ص12:52 م4:28 م7:52 م9:24 م
العبور4:7 ص5:52 ص12:53 م4:29 م7:53 م9:26 م
الفشن الجديدة4:15 ص5:58 ص12:55 م4:28 م7:52 م9:23 م
المنصورة الجديدة4:4 ص5:52 ص12:55 م4:35 م7:59 م9:34 م
النوبارية الجديدة4:4 ص5:50 ص12:51 م4:28 م7:53 م9:26 م
بدر4:15 ص6:0 ص1:0 م4:37 م8:1 م9:33 م
بنى مزار الجديدة4:10 ص5:52 ص12:48 م4:20 م7:45 م9:15 م
بورسعيد الجديدة سلام3:58 ص5:44 ص12:47 م4:25 م7:49 م9:23 م
بئر العبد الجديدة4:3 ص5:50 ص12:52 م4:31 م7:55 م9:29 م
توشكى الجديدة4:35 ص6:9 ص12:54 م4:10 م7:38 م9:2 م
حدائق العاصمة4:4 ص5:48 ص12:49 م4:25 م7:49 م9:22 م
رشيد الجديدة3:51 ص5:39 ص12:42 م4:21 م7:45 م9:20 م
رفح الجديدة4:6 ص5:53 ص12:56 م4:34 م7:58 م9:33 م
سفنكس الجديدة4:7 ص5:52 ص12:52 م4:28 م7:52 م9:25 م
شرق العوينات4:30 ص6:3 ص12:47 م4:4 م7:32 م8:55 م
غرب النوبارية4:3 ص5:49 ص12:50 م4:28 م7:52 م9:25 م
منوف4:9 ص5:54 ص12:55 م4:32 م7:56 م9:29 م
ديارب نجم4:5 ص5:51 ص12:53 م4:30 م7:54 م9:28 م
ابو تشت4:21 ص5:59 ص12:50 م4:16 م7:41 م9:8 م

 

 

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