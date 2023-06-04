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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الاستفتاح.. وهل تركه يبطل الصلاة؟

صدى البلد

حكم ترك دعاء الاستفتاح، سؤال أجاب عند الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال « وسام» في فيديو مسجل له إن دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة وهيئاتها وليس ركن أو واجب فيها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ترك دعاء الاستفتاح لا يؤثر على صحة الصلاة، ولا يبطلها.

دعاء الاستفتاح الصلاة 

كان رسول الله إذا استفتح الصلاة قال (( سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)) 

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ما حكم دعاء الاستفتاح

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن دعاء الاستفتاح في الصلاة سُنة عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، خلافًا للمالكية في المشهور حيث قالوا مستحب في النفل ومكروه في الفرض.

وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة؟»، أن الاستفتاح سنة، مستحب، ولو صلى ولم يستفتح صلاته صحيحة عند جميع العلماء.

هل يجوز ترك دعاء الاستفتاح؟

نبه الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب على المأموم أن يتبع إمامه في كل أفعال الصلاة ما لم يخل بشيء منها.

وواصل «عثمان»، في فتوى له، أنه إذا ترك الإمام سنة من سنن الصلاة، كدعاء الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه ونحو ذلك، عامدًا كان أو ناسيًا فلا شيء عليه، ولا على من خلفه -المأموم-.

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هل دعاء الاستفتاح شرط لصحة الصلاة ؟

أفاد الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من سنن الصلاة دعاء الاستفتاح، وليس هناك نص مُحدّد ينبغي الالتزام به في ذلك الدعاء، وقد وردت العديد من الأحاديث والأدعية في شأن ما يقال في استفتاح الصلاة.

وأكمل أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أن من ضمن أدعية الاستفتاح "سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعال جدك ولا إله غيره، مشيرا إلى أن هناك أدعية أخرى لكن هذا أسهل.

4 صيغ لدعاء الاستفتاح في الصلاة

أبانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن دعاء الاستفتاح في سُنة عند الأئمة الثلاثة، خلافًا للمالكية في المشهور، حيث رأوا أنه مستحب في النفل ومكروه في الفرض.

ونوهت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما نص دعاء الاستفتاح في الصلاة؟»، أن دعاء الاستفتاح عند الأحناف وهو: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك وقيل وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلما وما أنا من المشركين والجمع بينهما أولى».

وأضافت: وعند المالكية هو: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين».

وأردفت: وعند الشافعية: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لاشريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين».

واسترسلت: أن دعاء الاستفتاح عند الحنابلة هو: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»، مضيفة: ويجوز أن يأتي بالنص الذي ذكره الشافعية.

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