3 طرق للاختفاء من على واتساب WhatsApp بدون حذفه

يعد الجانب السلبي في تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp هو الإزعاج الذي قد يسببه لمستخدميه نظرا لكثرة الرسائل المستلمة على مدار اليوم، وعلى الرغم من أن التطبيق لا يحتوي على خيار تسجيل الخروج فإنه يمكن السيطرة على إزعاجه.

وبحسب موقع MakeUseOf فإنه يمكن لمستخدمي واتساب WhatsApp التخلص من إزعاجه وأخذ استراحة منه من خلال عدد من الطرق، كما أن هناك طرق للاختفاء من واتساب لفترة قصيرة دون الحاجة إلى إلغاء تثبيت التطبيق.

1. قم بإيقاف تشغيل جميع إشعارات واتساب



يتيح لك إيقاف تشغيل إشعارات واتساب متابعة يومك دون تشتيت انتباهك بإشعارات الرسائل.

على هواتف أندرويد ، اتبع الخطوات التالية:

أفتح الإعدادات.

اضغط على الإشعارات ، ثم قم بالتمرير لأسفل وحدد واتساب .

بجانب "السماح بالإشعارات" ، قم بإيقاف تشغيل مفتاح الإشعارات الأخضر.



على هواتف آيفون ، استخدم الخطوات التالية:

افتح الإعدادات الخاصة بك.

قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق تطبيق واتساب .

انتقل إلى الإشعارات .

بجوار "السماح بالإشعارات" ، تأكد من إيقاف تشغيل مفتاح التبديل.



2. فرض إيقاف واتساب



سيؤدي إيقاف واتساب الخاص بك بقوة إلى منع واتساب من العمل في الخلفية ؛ بهذه الطريقة ، ستبدو كما لو كنت غير متصل بالإنترنت دون قطع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو إيقاف تشغيل بيانات شبكة الجوّال. لكي يكون إيقاف القوة فعالاً ، يجب عليك الابتعاد عن واتساب . إذا فتحت التطبيق ، فسيكون نشطًا مرة أخرى

لفرض إيقاف واتساب ، إليك ما عليك القيام به:

انتقل إلى إعدادات هاتفك.

انتقل إلى التطبيقات.

حدد واتساب واضغط على Force Stop.

3. قم بإيقاف تشغيل بيانات الجوال لتطبيق واتساب



هناك طريقة أخرى يمكنك استخدامها لتجنب تلقي أي رسائل على واتساب وهي إيقاف تشغيل بيانات هاتفك المحمول لتطبيق واتساب فقط.

يتيح لك هذا استخدام تطبيقاتك الأخرى التي تحتاج إلى الإنترنت دون تشتيت انتباهك بواسطة واتساب .

على هواتف أندرويد ، اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى الإعدادات.

انتقل لأسفل إلى التطبيقات.

ابحث عن واتساب .

حدد استخدام البيانات.

قم بإيقاف تشغيل بيانات الهاتف.

