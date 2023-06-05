عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

3 طرق للاختفاء من على واتساب WhatsApp بدون حذفه

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

يعد الجانب السلبي في تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp هو الإزعاج الذي قد يسببه لمستخدميه نظرا لكثرة الرسائل المستلمة على مدار اليوم، وعلى الرغم من أن التطبيق لا يحتوي على خيار تسجيل الخروج فإنه يمكن السيطرة على إزعاجه. 

وبحسب موقع MakeUseOf فإنه يمكن لمستخدمي واتساب WhatsApp التخلص من إزعاجه وأخذ استراحة منه من خلال عدد من الطرق، كما أن هناك طرق للاختفاء من واتساب لفترة قصيرة دون الحاجة إلى إلغاء تثبيت التطبيق.  

 

1. قم بإيقاف تشغيل جميع إشعارات واتساب 


يتيح لك إيقاف تشغيل إشعارات واتساب متابعة يومك دون تشتيت انتباهك بإشعارات الرسائل. 

على هواتف أندرويد ، اتبع الخطوات التالية:

أفتح الإعدادات.
اضغط على الإشعارات ، ثم قم بالتمرير لأسفل وحدد واتساب .
بجانب "السماح بالإشعارات" ، قم بإيقاف تشغيل مفتاح الإشعارات الأخضر.
 

على هواتف آيفون ، استخدم الخطوات التالية:

افتح الإعدادات الخاصة بك.
قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق تطبيق واتساب .
انتقل إلى الإشعارات .
بجوار "السماح بالإشعارات" ، تأكد من إيقاف تشغيل مفتاح التبديل.
 

2. فرض إيقاف واتساب 


سيؤدي إيقاف واتساب الخاص بك بقوة إلى منع واتساب من العمل في الخلفية ؛ بهذه الطريقة ، ستبدو كما لو كنت غير متصل بالإنترنت دون قطع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو إيقاف تشغيل بيانات شبكة الجوّال. لكي يكون إيقاف القوة فعالاً ، يجب عليك الابتعاد عن واتساب . إذا فتحت التطبيق ، فسيكون نشطًا مرة أخرى

لفرض إيقاف واتساب ، إليك ما عليك القيام به:

انتقل إلى إعدادات هاتفك.
انتقل إلى التطبيقات.
حدد واتساب واضغط على Force Stop.

 

3. قم بإيقاف تشغيل بيانات الجوال لتطبيق واتساب 


هناك طريقة أخرى يمكنك استخدامها لتجنب تلقي أي رسائل على واتساب وهي إيقاف تشغيل بيانات هاتفك المحمول لتطبيق واتساب فقط.

يتيح لك هذا استخدام تطبيقاتك الأخرى التي تحتاج إلى الإنترنت دون تشتيت انتباهك بواسطة واتساب .

على هواتف أندرويد ، اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى الإعدادات.
انتقل لأسفل إلى التطبيقات.
ابحث عن واتساب .
حدد استخدام البيانات.
قم بإيقاف تشغيل بيانات الهاتف.
 

واتساب WhatsApp واتسآب WhatsApp ازعاج واتساب الاختفاء من واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللقطة الأصعب| السبب الحقيقي لانفعال حسين الشحات وحقيقة توقيع عقوبة عليه

عائد سنوى وشهري.. طرح 3 شهادات إدخار جديدة في البنوك

الجو هيقلب تاني.. الأرصاد تعلن عودة العاصفة الترابية في هذا الموعد

أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على الوداد بنهائي إفريقيا

سؤال يتحول لسخرية مواقع التواصل الاجتماعي في المؤتمر الصحفي للقاء الأهلي والوداد

4 سيناريوهات لتتويج الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا في المغرب أمام الوداد

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على الوداد المغربي بنهائي إفريقيا

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن ركلة جزاء غير محتسبة لـ الأهلي أمام الوداد

ترشيحاتنا

السجن لـ 3 مراهقين في أمريكا بسبب بجعة.. ما حكايتها؟

ماذا قال أحمد شوبير لـ نجله مصطفي قبل لقاء الأهلي والوداد

6 كلمات قبل النوم تحميك من عذاب الآخرة.. رددها 3 مرات

الصحفيين توقع بروتوكول تعاون مع جمعية الصحافة العمانية.. اليوم

مع اقتراب موسم الحج.. أسعار الريال السعودى في مصر

بقوة 626 حصانا .. رينج روفر تكشف عن سبورت SV موديل 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل قدرة قادر| بأسهل الخطوات

مرض السكر هو الخطر الأكبر على القلب| دراسة تفجر مفاجأة

جمال شعبان يكشف معلومات خطيرة عن الضغط المنخفض| تفاصيل

طريقة عمل كبدة اسكندراني على الفحم| أحلى من المطاعم

فيديو

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

بعد إغلاق 225 عاما.. افتتاح مسجد الظاهر بيبرس عقب تطويره وترميمه

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد.. غياب الشناوي ونجم الدفاع والهداف

أنا مش هربان ودي الحقيقة كاملة .. ماذا قال أحمد بغدودة في أول ظهور بعد اختفائه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ