هل يمكن أداء مناسك الحج بتأشيرة زيارة؟.. السعودية تحسم الجدل

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن تفاصيل جديدة بشأن تأشيرات الحج هذا العام.

وقالت الوزارة إن تأشيرة الزيارة التي تكون مدتها 90 يوما، لا تصلح أن تكون تأشيرة لأداء مناسك الحج.

وأضافت الوزارة أن: "ضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة، نود تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج"، وشددت على أن تأشيرة الزيارة 90 يوماً، كما يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنبا لمخالفة الأنظمة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست تأشيرة زيارة.

يذكر أن "منصة نسك" السعودية هي المسؤولة عن تنظيم موسم للحج والعمرة بإشراف هيئة السياحة السعودية ووزارة الحج والعمرة.