أحمد امبابي يوضح أهم نتائج القمة المصرية الموريتانية أمس.. فيديو

قال أحمد إمبابي ، نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ، إن القمة المصرية الموريتانية بالأمس تعد ثاني قمة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة ، وثاني زيارة لرئيس موريتاني لمصر .

وتابع أحمد امبابي ، خلال لقائه لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية" دي إم سي " ، أن الزيارة تأتي في سياق احتفال مصر وموريتانيا هذا العام بمرور 60 عاما على العلاقات المصرية الموريتانية ، مسترسلا أن دولة موريتانيا دولة عربية وإفريقية فضلا عن بعدها الإقليمي .

وأردف " امبابي " ، إن نتائج قمة الأمس بين رئيسي الدولتين كانت أهمها نتائج الشق العربي ، والتوافق بين الرئيسين على الرؤية في ليبيا ، توافق على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان ، واحتواء الأزمة في السودان .

وأكمل ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الموريتاني اتفقا على وجهة نظر واحدة تجاه الأزمة الفلسطينية ، وضرورة حل هذا الملف .

