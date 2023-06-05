العمل: ندوة للتوعية على الإسعافات الأولية بالإسماعيلية

وزارة العمل :

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع جامعة قناة السويس ندوة توعوية بعنوان : "ما هى الاسعافات الاولية وواجبات المسعف" ، للعاملين بالمديرية وذلك بالقاعة الرئيسية الموجودة بديوان المديرية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ،بتكثيف التوعية والتثقيف لكافة العاملين حول أساليب الوقاية واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتطبيقها داخل المنشآت لحماية الأفراد والعاملين والمنشآت بالتعاون مع مختلف الجهات في هذا الشأن .

وأوضح محمد طلعت عبد النبى مدير مديرية العمل بالاسماعيلية ، أن إدارة التنظيم والإدارة بالمديرية نظمت ندوة عن أهمية الإسعافات الأولية وما هي واجبات المسعف ، تناولت تعريفات مهمة في هذا المجال .

حاضرت في الندوة الدكتورة سمر محمد المدرس بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع بكلية التمريض، واستعرضت أهمية وأهداف الاسعافات الاولية والمهارات الواجب توافرها فى المسعف،وعن مبادئ الاسعافات ، وأكدت ضرورة وجودها وسهولة الوصول إليها داخل المنشآت .

وأضاف مدير المديرية أنه للتعرف على الخطوات المتبعة في حالات الطوارئ وأنواع الاسعافات الاولية ، استعرضت الدكتور سامية الحسينى أستاذ مساعد التمريض الباطني بكلية التمريض تعريفات عن حالات الطوارئ وطرق التعامل مع النزيف والجروح والكسور، وفى ختام الندوة تم تقديم إرشادات طبية ونصائح صحية عن مختلف الموضوعات المطروحة من قبل المشاركين تحت إشراف تنفيذي من أميرة إبراهيم مدير إدارة التنظيم والإدارة .

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