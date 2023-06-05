وفد برلمانى يبدأ زيارة لعدد من المصانع والمناطق الصناعية بمدن القناة

يقوم وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة معتز محمود بزيارة إلى مصنع مصر إيران بمدينة السويس وذلك في إطار زيارة ميدانية تجريها اللجنة لمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس لتفقد حالة المصانع وحل مشاكل المصنعين .

واكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الزيارة هدفها الوقوف على مشكلات المصانع والعمل علي حلها وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة المصرية ولطالما كانت الصناعة هى السبيل الأهم لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية كان لزاما علينا أن نقف علي المعوقات من أجل العمل مع الحكومة علي حلها ودهم وتشجيع الصناعة المصرية.

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الزيارة تشمل عدد من المصانع بمحافظات القناة وتحديدا محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس وتشمل لقاءات مع المحافظين والوقوف علي مشاكل كل محافظة والمصانع بها علي حدة والعمل على حلها.

ولفت معتز محمود إلى أهمية الزيارات للوقوف على حالة المصانع والمناطق الصناعية خاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي ومبادراته دعم وتوطين الصناعة.

والتقي وفد لجنة الصناعة، علاء الدين شوقي العضو المنتدب لشركة مصر إيران وشرح اليات العمل داخل المصنع والمعوقات التى تواجه المصنع وتؤثر علي إنتاجيته.

شارك في الزيارة كل من معتز محمود رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة منهم محمد حمدى موسى ومجاهد نصار ومحمد نشأت العمدة وجمال عبيد ونيفين الكاتب ومحمود الشامى والدكتور محمد عبد الله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.

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