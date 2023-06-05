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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 17 طن قمح محلى داخل مخازن بدون ترخيص بالغربية

توريد القمح بالغربية
توريد القمح بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية 17 طن قمح محلى داخل مخازن تجميع أقماح بدون ترخيص فى مركز قطور.

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كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية وضمت مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، استهدفت التفتيش على مصانع الأغذية ، وثلاجات حفظ المواد الغذائية ومخازن المواد الغذائية، والمجازر، والمطاعم، لضبط محتكرى السلع الأساسية بمركز قطور، وتم خلالها رصد 17 طن قمح محلى حصاد موسم عام 2023 داخل مخازن ومراكز لتجميع الأقماح بدون تصريح  بمركز قطور.

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وتم التحفظ على المضبوطات، ونقلها وتوريدها لإحدى الشون الحكومية بمركز قطور، وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.
 

الجهات المعنية الرقابة التموينية المواد الغذائية بدون ترخيص بمركز قطور توريدها تموينية تموينى جامعة طنطا

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