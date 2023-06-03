غدا ..جنايات طنطا تنظر محاكمة شاب أنهي حياة والده بإشعال النيران بجسده لخلافات على كشك

تنظر محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية أولي جلسات محاكمة الشاب حمدي سامح لاتهامه بارتكاب جريمة إشعال النيران بجسده والده بسبب خلافات أسرية علي كشك خشبي.

وكان المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية اعطي توجيهاته العاجلة بإحالة المتهم الشاب حمدي سامح 32 سنة المتهم بإنهاء حياة والده إلي المحكمة الجنائية العاجلة .

كما استندت النيابة العامة في إجراء إحالة المتهم إلي كونه عقد العزم والنية على قتله حتى يستولي على الكشك، وأعد لهذا الغرض أداة معجلة للاشتعال -زجاجة جازولين- وتوجه إلى المكان الذي أيقن وجود والده فيه، وما أن ظفر به .

كما أضرم النيران فيه، بعد أن سكب عليه البنزين قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.



الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط المتهم عقب ارتكابه الجريمة مباشره وتم تقديمه لعرضه على الجهات المعنية للتحقيق .