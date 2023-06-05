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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو تنسيقية شباب الأحزاب يعلن رفض مشروع خطة التنمية الاقتصادية الجديدة

أكمل نجاتي،عضو تنسيقية
أكمل نجاتي،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ

أعلن أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ رفض مشروع خطة التنمية الاقتصادية الجديدة، لاسيما في ظل نقص المعلومات بشأن ما تم عرضه من إنجازات وربطه بخطط طويلة الأمد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024.

وأشار النائب، إلى الخدمات التعليمية في الخطة وحساب نسبتها، قائلا: "مش قادر أقارن بين المستهدف في الخطة الجديدة والذي تم إنجازه في الخطة السابقة".

وأشار إلى أنه في الخطة السابقة تم الإعلان عن صرف 3 مليارات و750 مليون جنيه للتابليت، قائلا: وتبين بعد ذلك أنه تم توزيع  مليون و800 تابليت.

وقال النائب: كان من المفترض أن يتك الحديث والمقارنة بين ما تم تخصيص وما تم صرفه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك إخلال بقيمة التعاونيات ومساهمتها في عمليات التنمية، فضلا عن عدم إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص على النحو المطلوب.

مشروع خطة التنمية الاقتصادية الجديدة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الخدمات التعليمية القطاع الخاص

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