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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة خطيرة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف الحالة الصحية للقائد العام للجيش الأوكراني

زالوجني
زالوجني

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أصيب بجروح خطيرة نتيجة هجوم صاروخي بالقرب من خيرسون.

وقال ريتر، عبر منصة “يوتيوب”، إن “زالوجني على قيد الحياة لكنه أصيب بجروح خطيرة بعد غارة روسية على مركز قيادة في محيط خيرسون".

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وأضاف: “تمكنت القوات الجوية أيضًا من تصفية العديد من ضباط استخبارات كييف في المخابئ في جميع أنحاء أوكرانيا الذين عملوا بشكل وثيق مع زملائهم من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى”.

وفي قت سابق، قال ممثل عن وكالات إنفاذ القانون الروسية، نقلاً عن مصادر في القوات المسلحة الأوكرانية، إن زالوجني أصيب في رأسه مغلقًا وإصابات متعددة بشظايا نتيجة هجوم صاروخي على مركز قيادة بالقرب من قرية  بمنطقة خيرسون.

خيرسون ضابط المخابرات الأمريكي زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوكرانيا كييف

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