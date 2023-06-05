غبي منه فيه..سارق يستعين بـ كرتونة لإخفاء وجهه فكانت المفأجاة..صورة

يرتدي المجرمون في غالبية الأحيان أزياء للتنكر خاصة “الأقنعة” لعدم التعرف عليهم، لكن في واقعة غريبة أثارت السخرية ارتدي سارق “كرتونة من الورق المقوي”.

قام رجل أمريكي بوضع كارتونة من الورق المقوي على وجهه من أجل سرقة محل إصلاح هواتف مغلق جنوب ولاية فلوريدا، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” اليوم الاثنين.

مصير السارق

بعد اكتشاف السرقة، قام صاحب محل الهواتف المحمولة بفحص الكاميرات ليجد السارق المقنع بشكل غريب وهو يحطم خزانات العرض الزجاجية ويسرق الهواتف.

ولحسن حظ صاحب المحال، فقد كان السارق غبيا عندما كشف عن وجهه ورفع “الكارتون” بينما تصوره كاميرات المراقبة.

واتصل صاحب المحال بقسم الشرطة والذي تمكنوا من القبض على السارق.

ولم تنشر السلطات اسم السارق أو أي معلومات إضافية عن الواقعة.