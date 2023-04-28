ماجد المصري يكشف عن موقف طريف حدث له في سويسرا

كشف النجم ماجد المصري، عن موقف طريف حدث له أثناء السفر إلى إيطاليا لتصوير فيلم سارق الفرح، وكان السفر ترانزيت في سويسرا.

وقال ماجد المصري، في ندوة موقع صدى البلد الإخباري، إنه كان أول مرة يسافر فيها إلى أوروبا، ثم تفاجأ بوجوده في سويسرا، مشيرا إلى أنه لا يجيد اللغة الفرنسية.

وتابع ماجد المصري: «كنت عايز اعرف انا حركب منين؟ وبعدين لقيت واحد كدة ست كبيرة لابسة ملابس شركة طيران يعني فوقفتها وريتها اللي معايا عشان توصف لي قعدت تتكلم قلت لها انا مش فاهم حاجة خالص .. فبدأت تتعامل معي بالاشارة».

واختتم ماجد المصري: «كنت عمال ابص حواليا اقول يعني يا رب إن يكون حد شايفني دلوقتي .. ده كان بالنسبة لي كوميدي جدا ومش عارف اعمل ايه».

تكريم ماجد المصري فى صدى البلد

حل النجم ماجد المصري، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة، لتكريمه عن مسلسل ضرب نار، الذي تألق فيه مع النجمة ياسمين عبد العزيز.

تحدث ماجد المصري، خلال الندوة عن كواليس مسلسل ضرب نار، ومواقفه مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومفاجأت ستكشف عنها الحلقات الأخيرة من المسلسل.

كما تحدث المصري، عن تألقه مع النجمة ليلى علوي، في أول مشواره مع النجومية والبطولة، وعن سبب عدم تكرار التعاون بينهما.

كما كشف ماجد المصري، عن المسلسلات الأخرى التي تتبعها في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، وكشف عن مفاجأة حول مسلسل الملك، المتوقف، والذي يلعب فيه شخصية القائد الهكسوسي خينذر.

كما تطرق الفنان، خلال الندوة إلى حياته الأسرية ومواقفه مع أبنائه ومواهبهم، وتعامله معهم.

وسوف يعرض صدى البلد فيديوهات وتصريحات ماجد المصري، تباعا عبر الموقع والقناة الرسمية له عبر يوتيوب.

عرض مسلسل ضرب نار

وتم عرض مسلسل ضرب نار، في الموسم الدرامي الرمضاني، عبر قناة ON E الفضائية، وحقق نجاحاً كبيراً.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.