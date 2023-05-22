سيتم مقاضاته بالتعويض والحبس.. عمرو مصطفى يفتح النار على سارق ألحانه

فتح الملحن عمرو مصطفي النار علي عددٍ من الاغاني التي قام أصحابها بسرقة الحانه .



ونشر عمرو مصطفي مقطع فيديو لعدد من الاغاني وعلق قائلا :" رساله للاعلام ده جزء بسيط من اعمالي التي تم الاعتداء عليها ".

وتابع :" اين الحق الادبي اتمني الاعلام يرسل الفيديو للاستاذ محسن لحذف هذه الاعمال وتعويضي وحبس هؤلاء

الاغاني كلها مملوكه للاستاذ محسن جابر ".

واضاف :" رجاء من جميع القنوات والمواقع حفظ الفيديو ده ونشره

مفيش مطرب غني في الفيديو

الا وسيتم مقاضاته العقوبه التعويض والحبس ومستني رساله الفيس بحذف الفيديو علشان اضم الرساله للقضية الخاصه بالحقوق شير قبل الحذف.