10 صور تجمع بين اللاعب محمود تريزيجيه وزوجته

نشر اللاعب محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، صورًا عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، برفقة زوجته .





وهنأ محمود تريزيجيه زوجته قائلا:" مبروك يا حبيبتي على الماجستير في الذكاء الخاص الاصطناعى.





وظهرت زوجة اللاعب محمود تريزيجيه، بإطلالات متعددة فى بعض الصور التي تعتمد على الملابس الأنيقة، وهو ما أبرزرشاقتها وحفاظها على وزنها المثالي.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة محمود تريزيجيه فى أغلب الصور على وضع المكياج الهادئ الذى يتماشى معلون بشرتها.



وتميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرزجمالأنوثتها.

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