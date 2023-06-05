عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبر الفيديو كونفرانس.. السيسي يشارك في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة، للتباحث حول المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بمشاركة كل من عثمان غزالي، رئيس جزر القُمُر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والرئيس الزامبي هاكايندي هيتشيليما.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن القادة الأفارقة تباحثوا خلال الاجتماع حول تفاصيل المبادرة الأفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدين أن لأفريقيا مصلحة أكيدة في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على الدول الإفريقية وسائر دول العالم في عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي، فضلًا عن أهمية ذلك في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.

وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن تطلع مصر لأن تسهم المبادرة الأفريقية في تسوية النزاع الروسي الأوكراني، في ضوء ما يربط دول القارة الأفريقية من علاقات ممتدة مع الدولتين، فضلاً عن الأبعاد المتعددة لتلك الأزمة، التي تجاوزت حدودها الجغرافية لتشمل مناطق مختلفة من العالم، لاسيما في أفريقيا والشرق الأوسط وعلى صعيد الدول النامية، التي تعد الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة.

كما أكد الرئيس أن مصر تبنت موقفاً متوازناً منذ اندلاع الأزمة، يستند إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، وحشد الجهود الدولية للتوصل لحل يراعى شواغل جميع الأطراف، ضماناً لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين، موضحاً أن مصر لن تدخر جهداً من أجل المساهمة في احتواء تلك الأزمة والتغلب على تداعياتها السياسية والإنسانية والاقتصادية، ومعرباً عن التطلع إلى مساهمة المبادرة الأفريقية كخطوة على طريق تحقيق التسوية السياسية المنشودة بين طرفي النزاع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.

الرئيس الجنوب إفريقي الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي الروسية الأوكرانية الأزمة الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النيابة ضد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" وابنها وزوجها

الخطيب أصدر فرمانه والتنفيذ فورًا| 3 إجراءات عاجلة للأهلي قبل مباراة الوداد

هل باع حكم الأهلي والوداد النهائي الإفريقي؟!| والده يخوض انتخابات "كاف" بدعم مغربي.. والأحمر يحتج

بشرى سارة لأصحاب المعاشات| موعد الصرف في يوليو القادم وزيادة 1000 جنيه

دينا مراجيح ماتت| تفاصيل وفاة فتاة السوشيال الغلبانة.. وهذا ظهورها الأخير

مأساة فتاة تحولت لتريند|إسراء: كتب كتابي كمان يومين وصحيت لقيت نفسي كده.. فيديو

عاصفة جديدة تضرب البلاد بعد يومين |حالة الطقس

القادم أسوأ.. تحذير عاجل لزيلينسكي من قرارات أمريكا بعد هجوم كارثي لقواته

ترشيحاتنا

الفار يلغي هدفا عالميا لـ فتوح في مباراة الزمالك والاتحاد

أحمد موسى عن الزيادة السكانية في مصر: أرقام مفزعة.. فيديو

لا يحدث في أي كوكب| سر لقطة أغضبت مارسيل كولر ورسالة قاسية لمدرب الوداد

بطريقة بشعة.. شرطي ينهي حياته تحت عجلات القطار في المغرب |تفاصيل

أحمد موسى مشيدا بـ مصطفى شوبير: بطل وهيعدى أبوه وسبب رئيسي في الفوز

اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء: نقدم الخدمات للمواطن بالمجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور تجمع بين اللاعب محمود تريزيجيه وزوجته

رجل أعمال يثير الجدل بمظهر شبابي 18 عاما بدون عمليات تجميل..اعرف السر

أسرار عمل كبيبة الدجاج هشة وسهلة الهضم

اللهم ارزقه خيرا مني.. اخر صور تجمع بين سهر الصايغ و خطيبها السابق

فيديو

فيديو متداول لانهيار أحد الجسور المعلقة العملاقة بالهند.. شاهد

إصابات بالجملة للفنانين .. جراحة لـ لقاء سويدان وحسام داغر في العناية المركزة

سميرة سعيد تطرح أغنية إنسان آلى.. فيديو

رئيس الأركان يبحث مع نظيره التشيكي التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ