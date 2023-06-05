مشادة وبطاقات حمراء بعد تسجيل الزمالك الهدف الأول في مرمى الاتحاد

أشهر حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري البطاقة الحمراء في وجه زوران المدير الفني للاتحاد السكندري وعبدالواحد السيد مدير الكرة الجهاز الفني للزمالك بعد دخولهما في مشادة بعد تسجيل الزمالك الهدف الاول.

سجل الزمالك الهدف الاول في مرمى الاتحاد السكندري، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

وأخطأ لاعب الاتحاد السكندري ومرر كرة عن طريق الخطأ، ليقتنصها احمد سيد زيزو ويمرر كرة سحرية لسيف الدين الجزيري الذي لم يخطأ المرمى ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

استطاع لاعبي الزمالك من الوصول لمرمى الاتحاد السكندري أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن دون احراز أهداف طوال ال 20 دقيقة الأولى من عمر المباراة.

حاول الاتحاد السكندري إحكام دفاعاته خلال دقائق الأولى من المباراة، ولم تنفذ أي هجمة تهدد خلالها مرمى الزمالك.