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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من وزير المالية الروسي بشأن بنك التنمية الجديد

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن بنك التنمية الجديد، الذي أسسته مجموعة بريكس والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ليس صندوقا سياسيا، كما تتوقع موسكو مواصلة تنفيذ المشاريع.

وأوضح سيلوانوف في تصريحات تليفزيونية: "نحن على يقين تام من أن بنك التنمية الجديد يعمل خارج الإطار السياسي لتلبية احتياجات المساهمين". 

وتابع: "سنواصل التعاون مع البنك لضمان استمرار مشروع البنك واستثماراته وعملياته الائتمانية في روسيا على الرغم من أي قيود".

وأكد وزير المالية الروسي أن إحدى الأولويات القصوى لـ روسيا في العمل مع بنك التنمية الوطني هي الاستمرار في تنفيذ حافظات المشاريع وإنهاء تلك التي تم البدء فيها بالفعل. 

وأضاف أن هناك العديد من الآليات المعمول بها لمواصلة تنفيذ المشروع وأن البنك يقوم بمهامه على الرغم من المشاكل التي ظهرت نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا.

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