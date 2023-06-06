سنمنعه في تلك الحالة.. الموسيقيين تعلق على أزمة حفل ويجز

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، تفاصيل أزمة حصول مطرب الراب ويجز على تصريح لحفله المقبل في التجمع الخامس.

وقال الدكتور محمد عبد الله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملفات" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة قناة "هي": ويجز لون من ألوان الغناء الصوتي أو الأداء الصوتي ومؤدي للون معين اسمه الراب، وكنا في انتظار أن ويجز أو شركته تيجي وتاخد تصريح بأي حفل هيعمله في مصر، وبالفعل جم وأخدوا التصريح شركة ora المنفذة وسددوا المبلغ، وهتقام في التجمع الخامس ورقم إيصاله ٣٩١٠٧.

واستكمل المتحدث الرسمي للموسيقيين حديثه، : ومطلوب منه يلتزم بقرارات الموسيقيين تجاه مطربي الراب ولو ملتزمش النقابة هتمنع إقامة الحفل، لأن قرارات الغناء تسري على جميع الشعب الراب والأداء الصوتي والشعبي وغيرهم.

برنامج "ملفات" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة قناة "هي" يوميًا من الأحد للأربعاء، وتناقش خلاله القضايا المثيرة للجدل، وتستضيف عددًا من نجوم الفن والسياسة والرياضة.



https://fb.watch/k_1PxasJ3b/?mibextid=v7YzmG

نقابة الموسيقيين

كشف الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية عن أنهم كانوا متوقفين عن الحل القانوني مع الموسيقار منير الوسيمي، بعد تدخل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، للحل الودي في البداية.

وأضاف دكتور محمد عبدالله في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، أبدى لـ أشرف زكي ومسعد فودة عدم اعتراضه على الحل الودي مع منير الوسيمي، مشيرا إلى أن «كامل» كان متنازلا عن حقه الشخصي في بداية الأمر، لكنه كان يتحدث عن مخالفات منذ عام 2011، مدعومة بأوراق ومستندات لم تأخذ حقها القانوني، لكنه تفاجئ بعد ذلك بأن منير الوسيمي أجرى مداخلة عبر أحد الفضائيات يهاجم فيها نقابة الموسيقيين.

وتابع قائلا إن مصطفى كامل، غضب بسبب مداخلة منير الوسيمي، بعد دقائق من جلوسه مع أشرف زكي ومسعد فودة، ما جعل «كامل» يبلغ مجلس نقابة المهن الموسيقية، بالتحرك القانوني تجاه منير الوسيمي، والتحقيق معه في لجنة قضائية.