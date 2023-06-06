قطع الكهرباء اليوم الثلاثاء عن بعض المناطق في مطروح.. اعرفها

أعلنت محافظة مطروح عن قطع الكهرباء اليوم الثلاثاء عن بعض المناطق بمدينة مرسي مطروح للقيام بأعمال صيانة.



وتُجري هندسة كهرباء مرسي مطروح أعمال صيانة، اليوم الثلاثاء، على مغذي كليوباترا، من الساعة 10 ص حتى 2 بعد الظهر.

وأوضحت كهرباء مرسي مطروح أن المناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها، هي : “محولات النقل النهري. سبورتنج. الألعاب المائية. الزمالك. جزويت . جامعة القاهرة. سموحه، وجميع المصايف بمنطقة كليوباترا”.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار أعمال الصيانة الدورية لكافة مدن المحافظة بضمان تقديم خدمات مميزة للمواطنين.