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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتابع انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

امتحانات ازهر مطروح
امتحانات ازهر مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023، بالمعاهد الأزهرية بمطروح والتأكد من تمام الجاهزية طوال فترة الامتحانات التي تستمر حتى ١٢ يوليه القادم والعمل على توفير كافة سبل الراحةللمراقبين والطلاب ودعم أي احتياجات وتذليل أي عقبات لانتظام سير الامتحانات.

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وأوضح فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية أن إجمالي عدد اللجان ١٢ لجنة للقسمين العلمي والأدبي بعدد ٧٠٧ طلبة وطالبة.
وأشار أن ١٥٧ طالبا وطالبة من "القسم العلمي"، اليوم السبت، امتحاناتهم في مادتي الفقه والحديث، ب "٤" لجان امتحانية، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم الأدبي، وعددهم "٥٥٠" طالبا وطالبة، غدا الأحد الموافق في المواد ذاتها، من خلال عدد "٨" لجان.
وأكد رئيس أزهر مطروح أنه يتم العمل بروح الفريق والتحلي بالالتزام بالهدوء والاستقرار مع محاسبة أي تقصير.

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