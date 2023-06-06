موقف الأهلي من معاقبة حسين الشحات بعد غضبه خلال مواجهة الوداد المغربي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسؤولي النادي الأهلي رفضوا معاقبة حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر؛ بسبب ما بدر منه تجاه لاعبي الفريق، عقب هدف فريق الوداد المغربي، وعند استبداله من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" : "حسين الشحات لم يغضب بسبب الاستبدال، ولذلك لا توجد عقوبات عليه، ولكن كان يلوم البعض داخل الفريق؛ بسبب عدم الضغط على عناصر الفريق المغربي، وهو ما تسبب فى الهدف الذى سكن مرمى مصطفى شوبير".

وتابع: “لا توجد أي نية لدى النادي الأهلي لمعاقبة حسين الشحات قبل مباراة العودة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا”.