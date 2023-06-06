ملك موسى: الزمالك دخل نفقا مظلما من الأزمات المتتالية

أكدت ملك موسى الناقدة الرياضية ، أن هناك أزمات قوية داخل نادي الزمالك على المستوى الإداري والمالي وخاصة مع الأعضاء خلال الفترة الماضية.

وتابعت ملك موسى خلال تواجدها ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "هناك عضويات تم شطبها وفصل عدد بشكل تعسفي، بالإضافة إلى تأخر الرواتب للموظفين شهرين والأجهزة الفنية 7 أشهر".

وأضافت ملك موسى: "تم إيقاف صالات البلاي ستيشن للأعضاء وأبنائهم، والكارثة هي إيقاف عربيات كبار السن، والأمور ماشية بمبدأ يا أنا يا الفوضى ، وأن بعض الاعضاء الذين تم شطب عضويتهم أو إيقافهم قاموا بتقديم شكوي ولكن حتي هذه اللحظه لم يحدث جديد ".

وأشارت ملك موسي ، أن بسنت جوهر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، قامت بتقديم مساعده ماديه الي العمال من أجل الوقوف بجانبهم".

واختتمت ملك موسي حديثها بطلب لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بضرورة التدخل لحل أزمة المرتبات ، والعضويات التي تم شطبها والموظفين الذي تم فصلهم تعسفيا ".