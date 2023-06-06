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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تجدد دعمها الكامل لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

صدى البلد

جددت الولايات المتحدة دعمها الكامل لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إشادة لقيادة ستوكهولم لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان، نشرته الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم السويد الوطني - إن "دولنا مستمرة في دعم شعب أوكرانيا للدفاع عن نفسه ضد الحرب الروسية غير المبررة".

وأكد بلينكن، محاسبة روسيا على أفعالها "الوحشية"، قائلا "معًا، ستواصل دولنا أيضًا التعاون للتغلب على أزمة المناخ وتعزيز السلام والعمل على الأولويات المشتركة، من خلال علاقاتنا الثنائية وتعاوننا في مجلس القطب الشمالي".

وأعرب عن تطلعه إلى خلق مستقبل مشرق لشعوبنا بشكل مشترك، لافتا إلى أن شراكة الولايات المتحدة والسويد قائمة منذ 240 عامًا على أساس الالتزام المشترك بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية.

واختتم وزير الخارجية الأمريكي البيان بتهنئة السويد، قائلا "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب مملكة السويد بمناسبة يوم السويد الوطني".

 

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