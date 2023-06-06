محدش بيبعتلي ورق.. مديحة حمدي تنفى اعتزالها الفن فيديو

نفت الفنانة مديحة حمدى اعتزالها الفن، مؤكدة على أن الأعمال الدرامية او السينمائية أصبحت لجيل الشباب دون النظر إلى الجيل الذى تنتمي إليه.



وأضافت مديحة حمدي فى تصريح خاص لصدى البلد أنها لم تتلقى أى سيناريو للمشاركة فيه منذ فترة طويلة، لذلك فهي بعيدة عن الأعمال الدرامية خلال الفترة الماضية.

أتمني تقديم عمل فى رمضان

وأعربت الفنانة مديحة حمدي عن أمنيتها فى تقديم عمل فني خلال الفترة القادمة وأشارت فى تصريحاتها الخاصة انها تتمنى تقديم هذا العمل فى موسم رمضان القادم.



تفاصيل الصالون الفني الثقافي



وتابعت مديحة حمدي أنها على الرغم من كونها بعيدة عن الأعمال الدرامية إلا أن هناك نشاط ثقافي تقوم به بصفة مستمرة وهو صالون فني ثقافي تكرم فيه العديد من الفنانين أصحاب السيرة المميزة فى مجال الفن.



مديحة حمدي تكرم فردوس عبد الحميد

وتكرم الفنانة مديحة حمدي مساء اليوم الثلاثاء مجموعة من الفنانين المتميزين فى صالونها الفني الثقافي الذى ترأسه وعلى رأسهم الفنانة فردوس عبد الحميد.



كما تكرم أيضا مديحة حمدي كل من المخرج الكبير عصام السيد والفنان أحمد ماهر، والدكتور عادل عبده والمخرجان القديران عبد الغني زكي وجمال عبد الحميد، و طارق دسوقي، وعايدة فهمي .