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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة محاور مرورية وتوسعة طرق

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أعمال التوسعة التي تم تنفيذها على الطريق الزراعي بمدخل مدينة ناصر والشناوية ، ضمن خطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة، و حل مشكلة التكدس المروري بمدخل المدينة، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين وفي إطار خطة المحافظة في هذا المجال.

 

رافق المحافظ خلال الجولة أعضاء مجلس النواب( النائب عبد الحكيم مسعود، النائبة سهام بشاي، النائب محمد سيد جنيدي ) المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، الأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، ومسؤولو المرور والوحدة المحلية والطرق والري.

 

تفقد المحافظ، أعمال التطوير والتوسعة  التي تم تنفيذها بالاتجاه المجاور لترعة الإبراهيمية ، وتضمنت توسعة الطريق وزيادة عرض الاتجاه بمقدار الضعف ليصل  من 7 إلى إلى 14 مترا، لتسهيل حركة  الدخول والخروج من وإلى الشناوية في الاتجاهين وربطها بالطريق الزراعي، وبما يضمن إعادة تنظيم وتسيير الحركة على الطريق الزراعي بمحيط مداخل ومخارج كل من مدينة ناصر والشناوية.

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ناقش المحافظ مقترحاً مبدئياً لإعادة تنظيم الحركة المرورية على الطريق "بعد التوسعة" وتأثيرها على ومداخل  ومخارج الشوارع الرئيسية للمدينة، من خلال عمل  دورانات على الطريق، حيث شدد المحافظ على مراعاة بعض الاشتراطات الفنية والمرورية  عند اختيار أماكن تلك الدورانات، منها منع التقاطعات العمودية لتجنب الزحام والتكدس ووقوع الحوادث، مع مراعاة أن تكون مسارات الدورانات قريبة، للتيسير على المواطنين وحركة السيارات ،على أن يتم تجربة  هذا المقترح  لتقييمه وإمكانية إجراء أيى تعديل يظهر عند تجربتها، وذلك قبل التنفيذ الفعلي ،مكلفاُ  رئيس المدينة بالمتابعة الدورية لمنع أي إشغالات بالمناطق أو الأجزاء التي تم توسعتها.

 

كما تفقد  المحافظ الطريق المقترح "طريق عجمي على مصرف بني زايد" ، والذي يعنبر منفذاً لعدد من القرى ،وامتداداً لشارع عمر بن الخطاب ، وكان عبارة عن مدق به إشغالات وبعض تعديات تم رفعها وإزالتها بالتعاون والتنسيق مع الأهالي والمزارعين  وعمل رفع مساحى لفصل  الملكيات، حيث تتم حاليا الأعمال المبدئية لتمهيد الطريق وتسويته بطول 750 متراً ، تمهيداُ  لوضعه في خطة الرصف للعام المالي الجديد، والذي يبدأ في يوليو المقبل 2023،وإدراجه في خطة الرصف، لتخفيف الضغط على وسط المدينة وتسهيل الخروج مباشرة إلى الطريق الرئيسي.

أعضاء مجلس النواب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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