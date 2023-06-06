عضو جمعية عمومية شركات السياحة يكشف سبل حل أزمة توفير الريال السعودي

أكد باسل السيسي عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة، أن العام الحالي صدر قرار من مجلس الوزراء لتقليل عدد الحجاج، وتم الموافقة على 32 ألفا، وذلك من أجل توفير العملات الأجنبية.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أن قطاع شركات السياحة لم يكن لديهم الفرصة في تغطية الريال السعودي، وحدث مشكلة كبيرة.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تدخل، وحل جزءا من المشكلة، وأن بعض البنوك توفر 50% فقط، وليس 100%.

وأوضح أن الأزمة سيتم حلها فى حالة تحديد موعد من البنك، لصرف الجزء المتبقي لطلبات شركات السياحة.