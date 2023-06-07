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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة الفراغية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

يؤدي صباح اليوم الأربعاء، طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023.

 

ويشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة اتباع  الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

 

كما يؤكد قطاع المعاهد الأزهرية على جاهزية اللجان واستعدادتها لحدوث أي طارئ لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

 

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