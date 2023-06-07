الأمن يضبط سائقًا صدم طفلين أمام مدرسة بطريق الإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأهالى بملاحقة سائق سيارة "نقل" لقيامه بد هس طفلين حال عبورهما طريق (القاهرة / الإسماعيلية) الصحراوى أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، والفرار هارباً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تم تحديد السيارة وقائدها وأمكن ضبطه (أحد الأشخاص – يحمل رخصة قيادة منتهية) ، أقرّ بارتكابه الواقعة وهروبه خشية مساءلته قانونياً .

وبسؤال والد الطفلين قرّر باصطدام قائد السيارة بطفليه حال عبورهما الطريق مما نتج عنه إصابة أحدهما بإصابات متفرقة وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.