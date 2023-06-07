عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مسحوق سحري.. مصنع في ألمانيا ينتج مادة تعالج التغيرات المناخية |تفاصيل

مسحوق سحري
مسحوق سحري

ظهر منتج جديد وصفه الخبراء بالسحري والذي يكافح أخطار التغيرات المناخية، حيث يوجد مصنع داخل ألمانيا يُنتَج من قشور حبوب الكاكاو مسحوقًا أسود يتسم بقدرته على مكافحة التداعيات لهذه الظاهرة.

txt

تجديد حبس شخص بحوزته 4 كيلوجرام من مسحوق الهيروين في التجمع الأول

txt

مشروب سحري لإنقاص الوزن بسرعة

وبحسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، تُنتج هذه المادة التي يطلق عليها اسم «الفحم الحيوي» (بايوشار) من خلال تسخين قشور الكاكاو على 600 درجة مئوية داخل غرفة خالية من الأكسجين، وتقوم العملية بحبس الغازات الدفيئة فيما يمكن استخدام المنتج النهائي كسماد أو لإنتاج الخرسانة «الصديقة للبيئة».

 

وتشير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي التابعة للأمم المتحدة إلى أنّ الفحم الحيوي يمكن استخدامه لالتقاط 2.6 مليار من أصل 40 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر سنوياً، إلا أنّ توسيع نطاق استخدام هذه المادة ما زال ينطوي على تحديات.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة «سيركلر كاربون» بيك ستينلوند من مصنع إنتاج الفحم الحيوي في هامبورغ: «نحن نعكس دورة الكربون»، إذ يتسلم المصنع الذي يُعدّ من أكبر المصانع في أوروبا، قشور الكاكاو المستعملة من مصنع شوكولاته مجاور عبر شبكة من الأنابيب الرمادية.

ويحبس الفحم الحيوي ثاني أكسيد الكربون الموجود في القشور، في عملية يمكن استخدامها لأي نبتة أخرى. ولو أُتلفت قشور الكاكاو على ما تجري العادة، لنجم من عملية تحللها انبعاث الكربون في الغلاف الجوي، لكن بدل ذلك، يُحبس الكربون في الفحم الحيوي لقرون عدة، وفق عالم البيئة في معهد «أوني لا سال» في فرنسا دافيد أوبن.

 

 

 

ويقول أوبن لوكالة الصحافة الفرنسية إن طناً واحداً من الفحم الحيوي، يخزّن «ما يعادل 2.5 إلى ثلاثة أطنان من ثاني أكسيد الكربون».

 

والمصنع في هامبورغ محاط برائحة الشوكولاته ودافئ نتيجة الحرارة المنبعثة من الأنابيب.

المناخية مسحوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

لمدة 5 مواسم.. الأهلي يحصل على توقيع نجم فيوتشر |تفاصيل

الأهلي يوجه رسالة نارية لـ المعلق عصام الشوالي.. فيديو

عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

ورَّاهم العين الحمراء.. تحذيرات هامة من كولر لرباعي الأهلي قبل لقاء الوداد

الأهلي اللي عملك وخسارة الترجي ضايقتك| إعلامي يفتح النار على عصام الشوالي

مفاجآت مدوية في قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وجنوب السودان

موضوعات متعلقة

تنظيف مياه البحر.. حملة تطوعية تثير السوشيال ميديا في اليونان

هيئة الأدوية الأوروبية: كورونا ما زال يهدد العالم

هل ينتهي خطر السرطان؟ طفرة في علاج جديد

بعد هروب آلاف المواطنين.. إطفاء الحرائق في غابات كندا بمعجزة من السماء

كفيف يركب أطباق الدش فوق الأسطح.. قصة كفاح مواطن قهر المستحيل| فيديو

هل يستنشق العالم هواء نظيفا؟.. مفاوضات حول طرق إنهاء التلوث البلاستيكي

تقنية الذكاء الاصطناعي تثير الجدل عن تقدير وزن زعيم كوريا الشمالية

مخلوق غريب يظهر بالمياه الأمريكية.. والخبراء في حيرة

ترشيحاتنا

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7-6-2023

مسحوق سحري.. مصنع في ألمانيا ينتج مادة تعالج التغيرات المناخية |تفاصيل

هل الأرزاق توزع بعد الفجر ولا نصيب للنائمين بهذا الوقت؟.. انتبه

عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

مفاجآت مدوية في قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وجنوب السودان

انخفاض أسعار الأضاحي.. مفاجأة فى ثمن اللحوم البلدي اليوم بالأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأمراض أصابتهم .. مفاجأة حول متوسط أعمار الفراعنة |تفاصيل

للإفطار.. طريقة بسكويت العجوة

روتين البشرة الدهنية .. للوقاية من الحبوب والبثور والمسام الواسعة

لغز محير.. هل مارس الفراعنة السحر الأسود لعلاج أمراضهم؟

فيديو

5 معايير .. منع الأندية المديونة من المشاركة في البطولات| تفاصيل

أحمد عزمي وشيرين.. نجوم حاولوا التخلص من حياتهم/ فيديو جراف

موعد بدء العاصفة الرملية.. تحذيرات عاجلة بسبب حالة الطقس| شاهد

8 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة|هل نقلق؟! ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ