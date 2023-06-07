أرنولد شوارزنيغر يعترف بالتحرش بعد إنكار سنوات.. تفاصيل

كشفت صحيفة عالمية عن مفاجاة مدوبة تتعلق باقرار الممثل والسياسي الامريكي أرنولد شوارزنيغر ، بقيامه بالتحرش بعدد من النساء.

ياتي اعتراف أرنولد شوارزنيغر بالتحرش بعدد من النساء بعد ان انكر تلك الاتهامات التي ظهرت بوضوح علي السطح خلال السنوات الماضية .

ومن المقرر ان يقوم أرنولد شوارزنيغر بالاعتراف بجريمته بالتحرش علي مدار مشواره الفني بعدد من النساء خلال فيلم وثائقي سيتم طرحه علي منصة نتفلكيس خلال الفترة القادمة .

وكان قد أثار مقطع فيديو نشره النجم الأميركي الشهير وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق آرنولد شوارزنيغر ينتقد فيه غزو روسيا أوكرانيا، غضب وسائل الإعلام الروسية التي قررت أن تشن حرباً كلامية عليه.

وبحسب صحيفة «ديلي بيست»؛ لم يكتفِ شوارزنيغر بمشاركة الفيديو على موقع «تويتر» فقط؛ بل نشره أيضاً على «تلغرام»، الذي أصبح من أكثر التطبيقات شيوعاً في روسيا مؤخراً.

وفي الفيديو، بث شوارزنيغر صوراً للدمار الذي لحق بأوكرانيا جراء الغزو الروسي، داعياً الشعب الروسي إلى الحذر من التضليل الإعلامي والدعاية السياسية.

وأضاف أن الكرملين «كذب على الروس حين ادعى أن الغزو يهدف إلى تنظيف أوكرانيا من النازية». وتابع قائلاً: «الأوكرانيون لم يبدأوا الحرب، ولم يبدأها القوميون ولا النازيون؛ فالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يهودي في الأساس.

وقال حاكم كاليفورنيا السابق مخاطباً الشعب الروسي: «هذه ليست حربكم. بوتين بدأ الحرب ويمكن أن ينهيها».

وعلى مدار أيام، حاولت وسائل الإعلام الحكومية الروسية تجاهل الفيديو تماماً؛ لكن ملايين المشاهدات للمقطع عبر منصات متعددة أجبرتها على شن حرباً كلامية على شوارزنيغر.

وأعلن المذيع التلفزيوني فاديم جيجين، في برنامج تلفزيوني حكومي مساء الأحد، عن غضبه من شوارزنيغر ومقطع الفيديو الخاص به، قائلاً: «هذا الرجل رمز للإمبريالية الأميركية والاستعمار». وأضاف بنبرة غاضبة: «هذا الشخص الذي يعيش في كاليفورنيا، سيخبرنا كيف نعيش هنا؟ أيعقل ذلك؟ ولكن هذا هو النهج المعروف للأميركان تجاهنا».

من جهته، قال المذيع الروسي فلاديمير سولوفييف: «شوارزنيغر سافر مرتين إلى العراق لدعم القوات الأميركية، ولم يحاول مطلقاً إخبار الشعب العراقي بالحقيقة وبأن بلاده هي التي تسببت في تدميرهم». وأضاف: «شوارزنيغر أنت متطفل وعدو للشعب الروسي».