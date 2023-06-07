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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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غدا.. مؤتمر صحفي للحديث عن محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي

الاقمار الصناعية
الاقمار الصناعية

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية غدآ، مؤتمر صحفي للحديث عن محطة رصد الاقمار الصناعية والحطام الفصائي التي تم إنشائه بالتعاون مع الشركاء من دولة الصين، ويأتي هذا في إطار التحديثات البحثية التى يقوم بها المعهد وخاصة فى مجال ابحاث الفضاء ورصد الحطام الفضائي.

ويقام المؤتمر بمقر المعهد بحلوان فى تمام الساعة ١١:٣٠ صباحا، وذلك لشرح المزيد من  تفاصيل المحطة والاجابه عن تساولات الحضور وذلك بمشاركة وحضور ممثلين من الجانب الصبنى.

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وكان قد أعلن المعهد فى وقت سابق أن محطة رصد الاقمار الصناعية والحطام الفضائي تعمل باستخدام اشعة الليزر لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، أن المحطة الخاصة برصد الحطام الفضائي تأتي بالتعاون مع الجانب الصيني، متابعا: من المنتظر البدء في تشغيلها خلال هذا العام.

جدير بالذكر أن العمل داخل محطة رصد الحطام الفضائي الجديدة يتم بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، والمحطة ستكون هي المحطة الثانية على مستوى العالم من حيث قطر التليسكوب.  

والمعهد القومي للبحوث الفلكية يقوم بالتعاون مع الإدارة المركزية الفضائية في الصين، مشيرا إلى أن الجانب الصيني يدعم المشروع بالأجهزة وأدوات الرصد.

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