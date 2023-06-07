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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة مطروح يتفقد مستشفى الضبعة لمتابعة حالة مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بمطروح يتابع حالة المصابين

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى الضبعة المركزى لمتابعة حالة المصابين بحادث انقلاب سيارة ميكروباص والتى أسفرت عن مصرع واصابة 13 شخصا.

ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص في مطروح

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وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح انه فور وقوع الحادث تم الدفع بسيارات الإسعاف ورفع حالة الطوارىء بالمستشفيات ونقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقى الخدمات العلاجية المناسبة.


كما تأكد "سالم" من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات فى حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين.


وجارى حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبى والنفسى للمصابين وأسرهم تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى الحادث والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أى عقبات قد تستجد.

وكيل وزارة الصحة بمطروح يتابع حالة المصابين 
وكيل وزارة الصحة بمطروح يتابع حالة المصابين 
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