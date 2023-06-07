بشراء عقارات وسيارات.. ضبط تاجري مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( شخصين " لأحدهما معلومات جنائية " – مقيمان بمحافظة الجيزة)، لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما (بشراء العقارات والسيارات) ، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

وقدرت تلك الممتلكات بـ ( 60 مليون جنيه تقريباً ) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .