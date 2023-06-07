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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فقرات غنائية وطبية في برنامج سعد مولعها نار .. اليوم

سعد الصغير
سعد الصغير

يحل اليوم المطرب رجب البرنس ضيفا على برنامج سعد مولعها نار الذي يقدمه الفنان سعد الصغير على قناة الشمس في الساعة العاشرة مساء. 

وقدم رجب خلال الحلقة عدد من من أغانى الزمن الجميل، وقدم أغنيته الشهيرة هاتلنا ترابيزة وضومنة واللعب ع المشاريب، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

فقرة إنسانية| سعد الصغير يستضيف المطربة منة محمد في برنامجه.. اليوم

طليقة سعد الصغير تتهمه وزوجته بالاعتداء عليها.. فيديو جراف

وجدد مؤخرًا سعد الصغير عقده مع إدارة قناة الشمس لمدة خمس سنوات، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج “سعد مولعها نار” الذي يقدمه على القناة، واستضاف من خلاله عددًا كبيرًا من المطربين والفنانين، والاهتمام بالحالات الإنسانية في الشارع المصري، وتقديم المساعدات لهم.

وأعرب سعد الصغير عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويوعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.

يذكر أن الاجهزة الامنية بالجيزة فحصت اتهام سعد الصغير وزوجته بالتعدي على طليقة المطرب الشعبي بعد اتهامها لهما باقتحام منزلها بالهرم. 

وقدمت رانيا. ص لرجال الشرطة ما يثبت اتهامها لسعد الصغير وبرلنتي عامر باقتحام منزلها حيث رصدت كاميرات المراقبة تواجدهما في مدخل العقار. 

وتجري الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، التحقيق في بلاغ يتهم سعد الصغير وزوجته، من سيدة تدعى رانيا ص، طليقة سعد الصغير، بالتعدي عليها.

وقالت طليقة الفنان سعد الصغير في بلاغها، إن الفنان حضر ومعه زوجته برلنتي عامر، وقاموا بالتعدي عليها بالسب والقذف، وتهديها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، مطالبة من الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته وعدم التعرض لها وحمايتها.   

كان الفنان سعد الصغير أعلن عن عودته لطليقته الراقصة برلنتى عامر، وذلك بعد عدة أزمات حدث بينهما خلال الفترة الماضية، وكان آخرها اتهامها بالخيانة. 

 

 

سعد سعد مولعها نار برنامج سعد مولعها نار المطرب سعد الصغير برلنتي عامر الراقصة برلنتي عامر

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