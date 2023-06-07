موسكو: القوات الروسية نجحت في صد محاولات كييف للهجوم على محور باخموت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية نجحت في صد محاولة الجيش الأوكراني للتقدم على محور أرتيوموفسك (باخموت)، مكبدة العدو خسائر جسيمة في الأفراد والمعدات.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بمحاولات لاختراق دفاعات قواتنا على محور دونيتسك قرب مدينة أرتيوموفسك وذلك بعد أن فشلت في تحقيق أهداف الهجوم وتكبدت خسائر كبيرة على محور جنوب دونيتسك".

كما نجحت مجموعة القوات "جنوب" في صد 8 محاولات هجوم نفذتها فصائل هجومية أوكرانية باتجاه الضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك وعدد من القرى في المنطقة، حيث لم يحقق العدو هدف الهجوم ومنع من التوغل في دفاعاتنا، مشيرة إلى أنه تم تدمير ما يصل إلى 415 جنديا أوكرانيا ودبابتين و9 مدرعات و6 مركبات ومدفع ذاتي الحركة "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر "مستا-بي".

وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت القوات 3 هجمات للعدو في منطقة فريمفسكي بزابوروجيه خلال يوم، كما صدت هجوما في منطقة بلدة نوفودونيتسكويه بدونيتسك، وتبقى البلدة تحت تحت سيطرة القوات الروسية، وبلغت إجمالي خسائر العدو على هذا المحور خلال يوم أكثر من 190 جنديا و8 دبابات، بما في ذلك دبابتان بعجلات AMX-10 فرنسية الصنع وعدد من المدرعات والمدافع، فيما تم تدمير مستودع ذخيرة ورادار مضاد للبطارية AN / TPQ-36 أمريكي الصنع في زابوروجيه وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" في دونيتسك وأخرى من طراز "ميغ-29"، إضافة إلى 22 طائرة بدون طيار في مناطق متفرقة واعتراض 24 قذيفة من مراجمات الصواريخ هيمارس واوراغان وأولخا.