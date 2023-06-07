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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تهديدات زيلينسكي.. تحذير من روسيا بشأن الهجوم على قواتها بترانسنيستريا

روسيا
روسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنه سيتم اعتبار أي أعمال تهدد قوات حفظ السلام الروسية في ترانسنيستريا بمثابة هجوم على روسيا.

جاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية، ردا على تهديدات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للجنود الروس في إقليم ترانسنيستريا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل مناسب على أي استفزازات ضد جيشنا في بريدنيستروفي وستكفل حماية مواطنينا ووحدة حفظ السلام الروسية والعسكريين والمخازن العسكرية في قرية كولباسنا”.

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وشددت زاخاروفا على أن "أي عمل يشكل تهديدا لأمنهم سيعتبر، وفقا للقانون الدولي، هجوما على روسيا".

وأشارت إلى أن تصريحات زيلينسكي، الذي اقترح أن يغادر جنود حفظ السلام الروس إذا أرادوا العيش، تمثل “إرهاب دولي". 

وأضافت أن "تصريحات زيلينسكي تكشف المسار العدواني لنظام النازيين الجدد في كييف، الذي تنتقل تهديداته بالفعل إلى أراضي الدول المجاورة".

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