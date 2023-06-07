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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة يحتفل مع المسافرين باليوم العالمى للبيئة.. صور

الاحتفال باليوم العالمى
الاحتفال باليوم العالمى للبيئة

شارك مطار القاهرة الدولى العالم الاحتفال باليوم العالمى للبيئة (WED) حيث قام فريق من الإدارة العامة للبيئة بالتعاون مع فريق من قطاع العلاقات العامة والمراسم بمشاركة الركاب الاحتفال في مختلف صالات المطار وقد تضمن الاحتفال توزيع الورود وإلتقاط الصور مع إعطاء نبذة مبسطة عن أسباب إحتفال العالم بهذا اليوم كنوع من الإعلام البيئي. بالإضافة إلى تقديم مجموعة من النماذج الإسترشادية التوضيحية التي تبرز أهم الإنجازات البيئية التي تقدمها شركة ميناء القاهرة الجوي مما لاقى تفاعلا إيجابيا من الركاب. يأتي ذلك في إطار إهتمام  الشركة بكل ما يتعلق بالبيئة وحرصها على تحقيق أعلى مستويات الحفاظ عليها من خلال ترسيخ مبدأ التنمية المستدامة بما يجعل مطار القاهرة الدولى فى مصاف المطارات الدولية المتميزة بيئيا. 
   
ويعتبر العالم يوم الخامس من يونيو اليوم العالمى للبيئة حيث انعقدت اول قمة بيئية عالمية في عام 1972م وهى مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية. وقد تزايد الاحتفال بهذا اليوم على مدار السنوات الماضية حتى أصبح أكبر منصة عالمية للتواصل البيئي والذى يحتفل به الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم جنبا إلى جنب مع الحكومات والشركات والمدن والمنظمات المجتمعية.

 وكان شعار الاحتفال هذا العام ( دحر التلوث بالمواد البلاستيكية ) حيث ما يتم إنتاجه من اللدائن البلاستيكية على مستوى العالم نصفها تقريبا مصمم للاستخدام مرة واحدة فقط وينتهي المطاف بملايين الاطنان منها سنويًا في البحيرات والأنهار والبحار. وغالبا ما تنتهي اللدائن البلاستيكية الدقيقة في الطعام والشراب والهواء الذي نتنفسه ما يسبب بالغ الضرر بصحة الإنسان وبالتنوع البيولوجي. والحل الذي اقترحته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هو "التنمية المقاومة للمناخ" التي تتضمن دمج تدابير التكيف مع تغير المناخ مع إجراءات تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتسعى شركة ميناء القاهرة الجوى جاهدة ليكون مطار القاهرة الدولى في مصاف المطارات التي تحافظ على البيئة حيث يتم تطبيق أحدث السياسات البيئية والعمل على الحد من أي ملوثات بيئية ناتجة عن صناعة الطيران المدنى وقد اتخذت شركة ميناء القاهرة الجوى عدة خطوات لتطبيق أعلى المعايير الدولية للوصول الى أعلى مستوى من التنمية المستدامة. حيث يتم الفحص البيئي على جميع المركبات بالمهبط للتأكد من تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن تشغيلها والتخلص الامن من المخلفات الخطرة و تغيير نمط الإضاءة العادية الى نظام الانارة بتكنولوجيا الليد الموفرة للطاقة و فصل المخلفات من المنبع لتسهيل إعادة تدويرها و المتابعة الدقيقة لاستهلاك المياه والكهرباء واتخاذ إجراءات ترشيد الاستهلاك حفاظا على الموارد الطبيعية. وذلك بالإضافة الى تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي وذلك بهدف دعم التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الطيران والتصدى لآثار التغيرات المناخية. كخطوة أولى لاستبدال العمل بمطار القاهرة بالطاقة الشمسية بدلا من الطاقة الكهربائية.

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