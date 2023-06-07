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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبلة ودني اتخرمت من ضرب جوزي | امرأة تروي قصة صادمة

شيماء الذي طلب طليقها
شيماء الذي طلب طليقها العودة إليها

أكدت شيماء، الذي طلب طليقها العودة إليها، أنها تعرضت للضرب من زوجها قبل الطلاق كل يوم، مشيرة إلى أنها تزوجت بشكل تقليدي، واستمر زواجها 9 سنوات.

وقالت شيماء، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “كل يوم كنت بقول ربنا يهديه ويكون كويس ومكنتش عايزة اخرب البيت عشان ولادي، وحاولت أحافظ على استقرار المنزل لكن دون جدوى".

 

 

طبلة ودني اتخرمت

وتابعت شيماء الذي طلب طليقها العودة إليها، أن “كل الناس كانت بتسمع صوتي وانا بعيط وبصوت وانا بضرب من جوزي، وأنا طبلة ودني اتخرمت، من ضرب جوزي ليا لحد ما جابت دم”.

نهال طايل الطلاق برنامج “تفاصيل” استقرار زواج

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