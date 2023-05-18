ياريتني ما قولتله تعالى .. زوجة قتيل المنوفية لـ نهال طايل: كسروا عليه باب الشقة

جريمة مأساوية تتعجب لها الأذهاب وذلك عندما قام 3 أشخاص بالاعتداء على إسراء زوجة موسى قتيل المنوفية اللذين انتزعت من قلوبهم الرحمة والإنسانية عندما تجمعوا وكسروا عليها باب مسكنها ليعتدوا عليها بعد ذهاب زوجها إلى ورشته التى تبعد عن محل سكنه ببضع دقائق، هؤلاء الأشخاص أعتدوا عليها في بيتها فى الساعة الرابعة ثم "كسروا عليها الباب".

وأكدت إسراء خلال لقائها مع الإعلامية" نهال طايل " ببرنامج " تفاصيل " المذاع على فضائية " صدى البلد 2" إنها اتصلت بزوجها لتستنجد به قائلة " ياريتني ما اتصلت بيه" ، ثم تجمعوا عليه واستفردوا به فى مدخل المنزل محل السكن، وقد غدر به أحدهم بطعنه فى قلبه، هذه الطعنه الغادرة على يد أحد جيرانه التي قضت عليه وسقط غارقا فى دمائه فى الحال والتي أودت بحياته إلى الموت.



وأضافت إسراء أن الجناة أكثر من 3 أشخاص، اللذين تجمعوا عليه وضربوا وطعنوه غدرا بآلة حادة فى شرايين قلبه، كل هذا حدث بعدما تناقش معهم موسى بعدم التعدي على زوجته مرة أخرى ولكنهم استخدموا معهم كل ما لا رحمة فيه من ضرب وقتلوه بالآلة الحادة فى القلب الأمر الذي جعله يسقط غارقا فى دمائه ويموت على الفور.