عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات أون لاين.. سقوط ديلر الفيس بوك بأسيوط

فيس بوك
فيس بوك

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم القائمون عليها ومتابعيها بنشر تعليقات ومقاطع فيديو تتضمن الترويج لبيع المواد المخدرة.

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه وبحوزته (سلاح نارى "بندقية خرطوش" عدد من الطلقات لذات العيار - عدد 2 طربة لمخدر الحشيش - عدد 1000 قرص مخدر لعقاقير متنوعة – كمية من مخدر الآيس "شابو" - مبلغ مالى - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إدارته للحساب المشار إليه" ) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد والعقاقير المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف المحمول والحساب المنشأ على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " للترويج لنشاطه الإجرامى .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

اجهزة الامن الأجهزة الامنية الامن العام السلاح الناري العقاقير المخدرة النيابة العامة مخدر الحشيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

كاف يحسم موقفه النهائي بشأن تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

قرار قضائي جديد بشأن اثنين من عصابة هوج بول

ترشيحاتنا

بأقل من 200 جنيها.. كيف تساهم التموين فى خفض أسعار اللحوم بالأسواق؟

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 8-6-2023

موجبات دخول الجنة .. 3 أسرار لا تعرفها عن صلة الرحم

هاني حتحوت يكشف آخر تطورات إصابة حجازي مع اتحاد جدة .. فيديو

يونيو والدكتور أحمد عماد.. ما بين ترك المنصب وميلاده ووفاته وتحقيق رسمي

نقيب الجزارين يكشف سبب التفاوت في أسعار اللحوم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها طرد البلغم.. فوائد مذهلة لتناول الليمون

البرغوث يتلاعب بالجميع..ميسي يفضل عرض إنتر ميامي الأمريكي على الهلال السعودي وبرشلونة

مشهد مؤثر.. بكاء عاصي الحلاني مع ابنته يوم زفافها

بـ الروب .. شاهد ماريتا الحلاني قبل وبعد مكياج زفافها

فيديو

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ