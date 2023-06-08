خطفوا شخصا وقتلوه.. إحالة أوراق نقاش وعامل بوفيه للمفتي بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم ابو السعود رئيس المحكمة، إحالة أوراق متهمين، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامها بخطف وقتل شخص بشقة سكنية تحت الإنشاء بمنطقة الهانوفيل غربي الإسكندرية.

وبدأت وقائع القضية المسجلة برقم 43455 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بالعثور على جثة المجني عليه في حالة تعفن داخل أجولة بلاستيكية بوحدة سكنية تحت الإنشاء بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه على إثر خلافات سابقة تجمع بين المتهم الأول، ويعمل نقاش مقيم محافظة الجيزة وبين المجني عليه، اتفق المتهم الأول مع المتهم الثاني، ويعمل عامل بوفية ومقيم محافظة الجيزة أيضا، على قتل المجني عليه.

وأوضحت التحريات أن المتهم الأول استدرج المجني عليه لشقة تحت الإنشاء، في حضور المتهم الثاني، وقدما له عقار مخدرا "الكلوزبكس" والمعد سلفا فتناوله المجني عليه واستلقي علي الفراش غائبا عن الوعي.

وأحضر المتهم الأول قطعة قماش واوثق بها عنقه وشد المتهم الثاني بيده علي حلقه واعتصر عنقه سويا حتي لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة. وعقب قتل المجني عليه، استولى المتهمان على هاتفه المحمول ومبلغ مالي بحوزته وتخلصا من الجثمان بوضعه داخل أجولة بلاستيكية وإلقائه بداخل وحده سكنية تحت الإنشاء.

وبمواجهة المتهمين عقب ضبطهما أقر بارتكاب الواقعة وارشدا عن مكان تواجد الجثمان والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

وبالعرض علي النيابة تولت التحقيقات، التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.