الامتحان سؤال واحد.. أستاذ بآداب الإسكندرية يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا برسالة مؤثرة

بعث الدكتور أحمد فهمي، أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، برسالة عاطفية لطلابه في سؤال وضعه للفرقة الرابعة في مادة التدريب العملي.



وجاء الامتحان من سؤال واحد: “كانت رحلة طويلة تطرّقنا فيها إلى فهم طبيعة الاضطرابات النفسية والعقلية وفهم معاناة النفس البشرية ودوركم في تخفيف الآلام النفسية والمعاناة التي يعانون منها هؤلاء المرضي جعلكم الله عونا لهم في مستقبلكم المهني. وفي ضوء تلك الرحلة التي تشرفت بوجودي معكم فيها ناقش ذلك موضحا ما استفدتم به خلال تلك الدراسة”.

وتداول طلاب الكلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من ورقة الأسئلة، معبرين عن انبهارهم بالأستاذ الجامعي، وتعاطفه مع طلابه، وأثارت إعجاب الكثيرين بمختلف منصات السوشيال ميديا.