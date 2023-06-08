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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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علي الدين هلال: الحوار الوطني أكد أن الناس"آمنة على نفسها"..وتنوع الآراء قوة|فيديو

على الدين هلال أستاذ
على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

قال الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني يتضمن كل الآراء رغم قسوتها ولكنها وطنية وتسعى للصالح العام.


وأشار  "على الدين هلال" خلال حواره ببرنامج"من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع  على شاشة "سي بي سي"، إلى أن الحوار الوطني أثبت أن هناك حرية وأن الناس آمنة على نفسها، مؤكدًا أن تنوع الآراء مصدر قوة للدولة المصرية.

علي الدين هلال:الحوار الوطني نجح في بناء الثقة


وشدد  "على الدين هلال" على أن الحوار الوطني نجح في بناء الثقة ومن ثم خلق مساحات مشتركة بين المشاركين، مضيفًا أن أولى جلسات الحوار الوطني في الملف السياسي، تناولت نظم الانتخابات البرلمانية، حول القائمة النسبية، والقائمة المطلقة، كما تم تناول انتخابات المحليات، بجانب مشروع مكافحة التمييز المقدم من وازراة العدل، ومن هناك، وأتمنى أن نصل لنقاط توافق بين أصحاب الآراء المختلفة.

علي الدين هلال:كبت الآراء مبعث الانفجار


وواصل "على الدين هلال":"كبت الآراء مبعث الانفجار، ومصر ليست أغنى دولة عربية، ولكن يمكن أن نقدم للآخرين النموذج الحضاري وأن نصبح ضمير المنطقة والمجتمع العربين وتقديم نموذج حضاري ديمقوقراطي ونموذج لحقوق المواطنة ودور المراة، وهذا المجال هو الذي يضمن لمصر دورها ونفوذها في مصر".

 

 

 

الدين هلال الحوار الوطني الانتخابات البرلمانية انتخابات المحليات مصر

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