أشرف زكي: دار المسنين مجانا.. وتكفل بتكاليف جميع المقيمين بها السلطان القاسمي|فيديو

أكد الدكتور أشرف زكي نقيت المهن التمثيلية، " جائزة الدولة التقديرية ليست فقط على السنوات التي عمل بها في أكاديمية الفنون، متابعاً:"هي رحلة عطاء كبيرة، و هناك من يرصد هذا و يقدره و يثمنه، و يقول شكراً".

أشرف زكي:دار المسنين كان حلماً قديماً

وقال أشرف زكي خلال استضافته في برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة cbc: إن دار المسنين كان حلماً قديماً، متابعاً:"أنا و الفنان يحيى الفخراني، كنا في زيارة لسمو الشيخ الدكتور السلطان قاسمي حاكم الشارقة، وهذا الرجل الكلمات عاجزة أن تصف حبه و عشقه لمصر و عطائه الكبير"

أشرف زكي: دار المسنين لكبار الفنانين مجاناً

وتابع نقيب المهن التمثيلية:"و في الفتره اللي مشيت فيها من النقابة، الفنان أشرف عبد الغفور كان يتولى رئاسة النقابة، وراح لسمو الشيخ الدكتور القاسمي، و بدأوا في إجراءات إقامة دار مسنين للفنانين، و لما رجعت توليت رئاسة النقابة مرة أخرى، أستكملت إقامة دار المسنين بمشورة و معاونة الفنان أشرف عبدالغفور،و الفنانة سميحة أيوب"

وأستطرد أشرف زكي:"وسميت دار أقامة كبار الفنانين، و دار المسنين لكبار الفنانين مجاناً ، و تكفل بجميع المقيمين بها سمو الشيخ الدكتور السلطان قاسمي حاكم الشارقة"