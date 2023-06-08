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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخيرا.. سامسونج تكشف موعد إطلاق هواتفها القابلة للطي

حدث Galaxy Unpacked
حدث Galaxy Unpacked

أفادت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية أرسلت مذكرة صحفية إلى وسائل الإعلام تؤكد فيها أن حدثها القادم Galaxy Unpacked سيعقد في مدينة سيؤول في الأسبوع الأخير من شهر يوليو. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن حدث  Galaxy Unpacked ستطلق فيه سامسونج هواتفها القابلة للطي Fold5 و Flip5 كما أنه من المرجح بشكل كبير أن يتم فيه إطلاق أجهزة تابلت  Galaxy Tab S9.  

 

وكان لي يونج هي ، رئيس مركز التسويق العالمي لشركة Samsung DX ، قد أكد في الأسبوع الماضي أن حدث Galaxy Unpacked القادم سيعقد في سيؤول  الكورية الجنوبية، حيث أنه منذ أول حدث Unpacked في عام 2010 والذي عقد في مدينة لاس فيجاس، عقدت سامسونج بعدها النسخ التالية في مدن رئيسية كبرى مثل برشلونة وبرلين ولندن ونيويورك. 

 

وقررت شركة سامسونج هذا العام، تغيير اتجاهها نحو Unpacked للأجهزة القابلة للطي لعقده في مدينة سيؤول للتركيز على مختلف المدن الثقافية الرائدة في جميع أنحاء العالم والتي تتوافق بشكل وثيق مع الموضوع المحدد لكل حدث. 

 

وتقول سامسونج أنه تم اختيار سيؤول "بسبب دورها في التأثير على الاتجاهات العالمية بثقافتها الديناميكية والابتكار ، في حين أنها تعكس أيضًا ثقة سامسونج القوية في الفئة القابلة للطي. 

 

 

 

 

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