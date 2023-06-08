صورة لمرحاض طائر يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. اعرف القصة؟

أثارت صورة حظيت بآلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لمرحاض طائر الكثير من الجدل عبر السوشيال الميديا، ويدّعي ناشروها أنها لابتكار ياباني جديد عبارة عن "مرحاض طائر"إلا ، ليست حقيقيّة وتعد مولّدة بواسطة برنامج الذكاء الأصطناعيّ.وعلّق بعض ناشرو الصورة قائلين اليابان تصنع مرحاضاً طائراً يمكن لأي شخص طلبه أينما كان.

وقد يبدو في الصورة مرحاض داخل غرفة طائرة ومزوّدة بمراوح

إلا أنه بعد البحث عن الصورة وجد رواد السوشيال ميديا أنها لشخص يعرّف عنه أنّه فنان يهوى الذكاء الاصطناعي وقد استخدم برنامج "midjourney" لتصميم الصورة وأرفقها بنص قد يتناول الحديث عن تصوره لبعض المراحيض المستقبلية